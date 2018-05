Konzerte und Lesungen

Anzeige

Ludwigshafen.In sechs protestantischen Kirchen in Süd, Mitte, Hemshof und Friesenheim können die Besucher an Pfingstsonntag eine „Lange Nacht“ feiern. Dabei werden Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, aber auch Lichtinstallationen und Kirchenführungen angeboten. Anlass ist ein Jubiläum – 200 Jahre Kirchenunion. In der Melanchthonkirche wird um 18 Uhr die Ausstellung mit Holzskulpturen von Michael Lubasch eröffnet. Um 20 Uhr lädt ein Pfingstfeuer auf dem Lutherplatz zur Begegnung. In der Friedenskirche präsentieren ab 19 Uhr Künstler der Hochschule für Glas und Keramik Höhr-Grenzhausen Werke zum Motto „Materiale Verwandlung“.

Ein Mitmachkonzert beginnt um 21 Uhr in der Lukaskirche. „Zeit für Gespräche und Stille“ gibt es in der Paulskirche. Lieder und Lichtinstallationen stehen dem Programm der Jugendkirche. Die Evangelische Stadtmission zeigt eine Ausstellung zum Thema Stadtmission gestern und heute“. ott