Konzertreihe für mehr Miteinander

Ludwigshafen.Das erste Treffen des Ludwigshafener Migrationsbeirats in diesem Jahr begann unter suboptimalen Bedingungen: ein Teil der 33 Mitglieder hatte sich krankheitsbedingt abgemeldet, die Mikrofonanlage funktionierte nicht. „Deswegen bitte ich alle, sehr laut und deutlich zu sprechen“, forderte der Vorsitzende Cem Cantekin.

Dieser Bitte folgten Bernd Walter und Markus Spengler vom Kulturzentrum „dasHaus“ bei der Vorstellung ihres Projekts „Delta Helden“ gerne. „Wir haben festgestellt, dass die Teilhabe an Kultur fast schon einen trennenden Ansatz hat“, berichtete Walter. Bei seiner Arbeit habe er erlebt, dass etwa ein türkischer Volksmusikabend fast ausschließlich von Türkischstämmigen besucht werde, während zu anderen Konzerten kaum Besucher mit Migrationshintergrund kämen. Im Rahmen der Konzertreihe „Deltahelden“ wollen die Organisatoren nun die Zusammenarbeit mit Musikvereinen intensivieren und im Kulturzentrum „präsentieren, was es in Ludwigshafen alles gibt“, sagte Spengler.

Hilfe beim Internetauftritt

Im Dachverband „AG der Kulturen“, den Patricia Okello dem Beirat vorstellte, sollen Vereine Unterstützung für die Professionalisierung, etwa bei der Gestaltung einer Website oder der Öffentlichkeitsarbeit, erhalten. „Wir wollen bestehende Ressourcen bündeln“, sagte Okello. Grundsätzlich wolle der Verband nicht nur migrantische Vereine ansprechen, sondern beispielsweise auch Sportclubs, in denen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund leichter möglich sei als in kulturellen Vereinen, äußerte Okello. Sieben städtische Vereine haben sich dem Dachverband bislang angeschlossen.