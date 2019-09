Kostenlose Tickets für 250 Bedürftige

Ludwigshafen.Für Konzerte, Theateraufführungen, Museumsbesuche oder Lesungen erhalten Bedürftige wie Hartz IV-Bezieher kostenlose Eintrittskarten – dies ermöglicht ein Kulturpass, den die Stadt in einer Kooperation mit dem Verein Kulturparkett Rhein-Neckar anbietet. „250 Ausweise wurden bislang in Ludwigshafen ausgegeben“, berichteten Eva Stengel und Annika Götz am Montag im Kulturausschuss. Die Menschen würden damit durchschnittlich alle sechs Wochen eine Veranstaltung besuchen – auch in anderen Städten der Region.

„Ganz passabel angelaufen“

Rund 1000 Eintrittskarten stellen monatlich die Theater, Museen und Konzertveranstalter zur Verfügung. „Am Kulturpass beteiligen sich alle wichtigen Einrichtungen in der Stadt“, erklärte Götz. Jeweils zehn Tickets pro Vorstellungen reservieren etwa die Staatsphilharmonie, das Theater im Pfalzbau, das Kulturzentrum „dasHaus“ und die BASF für die Kulturpass-Gäste. 80 Prozent des Kontingents werden durchschnittlich vermittelt, zog Stengel eine Zwischenbilanz. Über eine Telefonansage und einen wöchentlichen Newsletter informiert der Verein über die freien Plätze.

In Ludwigshafen startete die Aktion vor zwei Jahren. Eine Sprechstunde dazu bietet die Verwaltung mittwochs von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek an. „Das ist ganz passabel angelaufen“, sagte Götz. Gleichwohl will der Verein die Informationskampagne verstärken. In Mannheim und Heidelberg läuft das Projekt seit längerem. Den Kulturpass können Erwachsene und Familien beantragen, die etwa Hartz IV-Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter erhalten.

Alle Fraktionen lobten das Projekt. Eleonore Hefner (SPD) wünschte sich, dass der Ausweis nicht extra beantragt werden müsse, sondern automatisch dem Bescheid des Jobcenters beigelegt werde. Monika Kleinschnitger (Grüne) regte Kultur-Begleiter an, „denn niemand geht gerne allein etwa in ein Konzert“. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019