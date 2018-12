Kostensteigerung auf 529 Millionen?

Ludwigshafen.Die Kosten für das Hochstraßenprojekt in Ludwigshafen könnten auf 529 Millionen Euro steigen, kündigte Kämmerer Dieter Feid (SPD) im Stadtrat an. Mit diesem Betrag sei zu rechnen, wenn die derzeitige Baukostensteigerung von jährlich 6,7 Prozent hoch gerechnet werde. „Diese Prognose ist zwar ein bisschen mit dem Blick in eine Glaskugel zu vergleichen, soll aber für Transparenz sorgen“, sagte Feid. Die bisherige Kostenschätzung der Verwaltung für das achtjährige Projekt rund um die Hochstraße Nord liegt bei 453 Millionen Euro. In diesem Betrag ist der Ankauf des Rathaus-Centers für 43 Millionen Euro eingerechnet. Der Abriss der Hochstraße Nord soll 2023 beginnen. ott

