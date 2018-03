Kreativ auch nach Feierabend

Anzeige

Arbeiten mit Farbschleuder

Zusammen mit ihren Eltern werden Kinder bei den Familientagen kreativ, die nächste Veranstaltung ist am 25. März. „Nach einer familiengerechten Führung erstellen die Teilnehmer in einem Workshop mit unserer Farbschleuder leuchtende Bilder“, erklärt Kräuter. Für Berufstätige, die nach der Arbeit kreativ entspannen möchten, sind die Kurse „Art After Work“ (übersetzt: Kunst nach der Arbeit) gedacht. An den Terminen probieren die Teilnehmer jeweils drei Stunden lang Techniken wie Druckgrafiken aus, so die Museumssprecherin. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 22. Februar.

Für den überwiegenden Teil der Kurse ist eine Anmeldung erforderlich und eine Gebühr zu entrichten. „Wir versuchen diese so gering wie möglich zu halten und decken damit gerade die Materialkosten“, so Kräuter. Viele Angebote seien zudem im Eintrittspreis enthalten.

Kostenfrei bietet das Museum einmal im Monat die Führung „Fragen wagen“ an. „Bei der Führung sollen die Besucher möglichst viel fragen und so die Schwerpunkte selbst bestimmen“, erklärt Kräuter. Der nächste Termin hierfür ist am Donnerstag, 22. Februar, ab 18 Uhr.

Speziell für jüngere Erwachsene bietet das Museum die „ART Lounge“ an. An ausgewählten Donnerstagen – der nächste ist der 22. März – können Besucher zum regulären Eintrittspreis bis 22 Uhr durchs Museum schlendern, der Musik von DJs lauschen und dabei einen Cocktail schlürfen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.02.2018