Kreative erobern Ebert-Halle

Ludwigshafen.Ein Wochenende lang verwandelt sich die Friedrich-Ebert-Halle in ein Paradies für Bastelfreunde und Kreative: Zum achten Mal gastiert am heutigen Samstag, 26. Januar, und morgigen Sonntag, 27. Januar, die Rhein-Neckar-Creativ-Messe in Friesenheim. Rund 90 Aussteller präsentieren ihre Ware in den Bereichen Basteln, Nähen und Handarbeit. Die Messe ist heute von 10 bis 18 Uhr, morgen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: sechs Euro für Erwachsene. jei

