Kreuzfahrtschiff auf Sandbank aufgefahren - 185 Passagiere unverletzt

Ludwigshafen.Bei einem Wendemanöver auf dem Rhein ist ein Kreuzfahrtschiff mit 185 Passagieren auf Höhe Luitpoldhafen auf eine Sandbank aufgefahren. Das bestätigte ein Sprecher der Ludwigshafener Wasserschutzpolizei auf Anfrage.

Demnach hatte das Schiff, das zunächst in Strömungsrichtung unterwegs war, gegen 4 Uhr morgens an einem sogenannten Steiger festmachen wollen. Hierzu wollte der Kapitän das Schiff gegen die Strömung wenden und blieb dabei an der Sandbank hängen. Aktuell sind weitere Schiffe unterwegs, um die Passagiere zu evakuieren, auf der rechten Rheinseite im Mannheimer Stadtteil Lindenhof stehen Busse bereit, die die Fahrgäste aufnehmen sollen. Aktuellen Auskünften der Polizei zufolge soll die Evakuierung gegen Nachmittag vor sich gehen.

Erst danach könne das 135 Meter lange Schiff freigezogen werden. Laut Auskunft der Wasserschutzpolizei wurden keine Personen verletzt. Auch das Schiff sei nicht beschädigt. Da das Schiff nicht in der Hauptfahrrinne des Rheins liegt, ist der Verkehr auf dem Fluss nicht beeinträchtigt. (mer)