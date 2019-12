Krippen prägen sein Leben

Ludwigshafen.Es ist eine ganz besondere Geschichte, die Markus Trescher erzählt, wenn er darüber spricht, welche Bedeutung die Weihnachtskrippe für ihn hat. Sein Vater, so Trescher, habe ein Bombardement während des Zweiten Weltkriegs nur überlebt, weil er Zuflucht im Freiburger Münster gefunden habe. Die Türe des Gotteshauses sei von der Hitze der um ihn herum brennenden Häuser schon ganz verzogen und deshalb sehr schwer zu öffnen gewesen. Als er die Kirche am nächsten Tag verlassen habe, habe das Elternhaus nicht mehr existiert. Das Gebäude hatte vermutlich sein Leben gerettet. „Aus Dankbarkeit baute er jedes Jahr eine Weihnachtskrippe“, erinnert sich Trescher.

„Krippen sind Tradition und stellen Geborgenheit dar“, sagt der ehemalige Verwaltungsdirektor des Marienkrankenhauses, der einige seine Krippen nun im Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau ausstellt. Er erinnert daran, dass es überall auf der Welt, wo die christliche Botschaft verkündet wird, auch Krippen gebe. Mittlerweile existiert sogar ein Krippenbau-Weltverband, der sich um die Tradition kümmert und den Krippenbau fördert. Trescher ist Mitglied – und derzeit noch Krippenbau-Lehrling.

Im nächstes Jahr wird er in der Krippenbauwerkstatt König in Waldsee seine Ausbildung zum Krippenbau-Meister abschließen. Seit 2010 baut Trescher aktiv Krippen, ganz in der Tradition des Vaters, jedes Jahr eine. Und so entstand 2012 eine alpenländische Krippe, im Jahr darauf eine pfälzische Krippe mit einem Haus aus St. Martin und seine Reise im Jahr 2014 nach Bethlehem hat ihn zutiefst inspiriert: „Sofort nach meiner Rückkehr habe ich die Geburtsstätte Jesu nachgebaut.“ Es kam eine orientalische Krippe dazu und auch eine Krippe mit einer römischen Ruine.

Für seine Frau baute Trescher eine Schwarzwälder Krippe, das Haus ist eine Nachbildung des berühmten Schniederli-Hofes oberhalb von Freiburg. „Das waren arme Leute, daher war der Hof in keinem guten Zustand“, sagte er. Auch sein Nachbau sieht entsprechend aus, inklusive eines halb eingestürzten Daches: „Details sind wichtig“, so Trescher. Alles sei in Handarbeit hergestellt worden – nichts sei gekauft.

Am Sonntag Lesung für Kinder

Bis auf die Figuren ist alles einzeln gefertigt: Jede Schindel, jedes Fenster, jeder Ziegelstein und jeder Schneehaufen: „Es erfordert große Disziplin, alles selber zu machen.“ Die Fotos, die den Hintergrund seiner Krippen darstellen, sind von seiner Frau gemacht. Und die Familientradition lebt in der nächsten Generation weiter, auch sein Sohn hat mittlerweile einen Krippenbaukurs belegt. „Wir Christen bekennen Farbe“, so Trescher über den Krippenbau. Noch bis zum 5. Januar sind Treschers Werke im Karl-Otto-Braun- Museum in Oppau zu sehen. Am Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr, lädt der Förderverein des Museums zu einer Lesung von Weihnachtsgeschichten für Kinder ein. Dabei werden den Kindern auch die Krippen näher gebracht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019