Kritik an Neubaugebieten

Ludwigshafen.Ob in Friesenheim, Rheingönheim, Oppau oder bei der großen Heinrich-Pesch-Siedlung – mit Sorge verfolgen die vier Naturschutzorganisationen BUND, Nabu, Orbea und Pollichia die Neubaupläne in mehreren Stadtteilen. „Eine ökologische und zukunftsorientierte Stadtplanung unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimawandels, des Boden- und des Naturschutzes können wir nicht einmal in Ansätzen erkennen“, lautet die harsche Kritik der Verbände. Nach deren Ansicht wird alles von der Stadtspitze den „Fetischen Wohnungsbau und Investorenplanung untergeordnet“.

Deshalb begrüßen die Organisationen den wachsenden Protest aus der Bürgerschaft gegen Vorhaben, wichtige Grün- und Freiflächen zu bebauen. Dazu zählen sie unter anderem das Zehnmorgenweiher-Biotop in Friesenheim, das Gelände im Süden Oppaus, auf dem ein Ärztehaus geplant ist, und das Areal „Im Kappes“ in Rheingönheim.

Als das ökologisch problematischste Neubaugebiet stufen die Umweltverbände die geplante Pesch-Siedlung mit rund 500 Wohnungen ein. Zusammen mit dem angrenzenden Mittelstandspark und der Erweiterung des Wohngebiets Paracelsusstraße würden mehrere Hektar Gehölzfläche entfallen.

Zudem seien in dem Gebiet zahlreiche, auch bestandsbedrohte Tierarten nachgewiesen worden, etwa der Wiedehopf. Auch wenn dieser dort nicht dauerhaft vorkomme, belege sein Nachweis das große ökologische Potenzial der sogenannten Entwicklungsachse West. Generell benötige die Stadt mehr Frischluftzufuhr und mehr begrünte Abkühlungsflächen, um einer Überhitzung vorzubeugen, so die Verbände. Der gut 20 Jahre alte Flächennutzungsplan sollte den veränderten Erkenntnissen des Klimawandels angepasst und nicht durch neue Bauvorhaben in „Salamitaktik“ geändert werden.

Als bemerkenswert stufen die Organisationen den Widerstand des Ortsbeirats Rheingönheim gegen ein Neubaugebiet „Im Kappes“ ein. Möglicherweise habe das unsensible Vorgehen der Stadt bei der Bauschuttdeponieerweiterung auf Kosten des Laubfroschwäldchens die örtlichen Politiker etwas sensibilisiert, vermuten die Umweltschützer.

Mangelnde Sensibilität

„Eine vergleichbare Sensibilität gegenüber ökologischen Belangen können die Naturschutzverbände bei den Vertretern von Stadtverwaltung und Politik auf Stadtebene immer noch nicht erkennen“, heißt es in der Stellungnahme weiter, die von den Vorsitzenden Sabine Laubner-Draheim (BUND), Georg Waßmuth (Nabu), Klaus Eisele (Orbea) sowie von Pollichia-Vize Reiner Schönfelder unterschrieben wurde.

Gegen eine Bebauung im „Kappes“ wendet sich zudem eine Bürgerinitiative, die auch auf eine mangelnde Infrastruktur mit Schule und Kita sowie auf die Lage als Hochwassergebiet verweist. Eine Flugblattaktion mit einer Unterschriftenliste hat nach Angaben der Sprecher Hans-Jürgen Mayer und Andreas Mattern einen starken Rücklauf gehabt.

