Kritik an Zuschüssen

Ludwigshafen.Angesichts der geringen Landeszuschüsse zum Ausbau der Linie 10 fordern die CDU und die FWG eine Neuordnung der Förderrichtlinien des Landes. Die CDU bezeichnet die Zuwendung über 877 000 Euro als mager bei den Kosten von 14 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt in Alt-Friesenheim. Ortsbeiratsratschefin Constanze Kraus fordert eine Vereinfachung der Zuschussvoraussetzungen. „Ein Gleiskörper in Alt-Friesenheim ist wegen der engen Straße nicht zu realisieren, damit stellt sich die Stadt schlechter in der Bezuschussung“, sagte Kraus. Das Land fördere nur den barrierefreien Ausbau der Haltestellen.

Rainer Metz (FWG) erinnerte daran, dass in Mannheim und Heidelberg dank einer besseren Landesförderung neue Linien gebaut und in Betrieb genommen würden, sich die Sanierung der Linie 10 hingegen über Jahre hinweg verzögert habe. Höhere Zuwendungen gebe es in Baden-Württemberg auch für den Kauf neuer Straßenbahnen. ott

