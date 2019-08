Krönung zum Auftakt

Ludwigshafen.Ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kinderaktionen und Schaustellern bietet die Mundenheimer Kerwe bis zum Dienstag, 20. August. Zum Auftakt am Freitag, 16. August, wird um 20 Uhr auf dem Zedtwitzplatz die 18-jährige Lara Eichenlaub (Bild) zur Kerweprinzessin Lara I. gekrönt. Diese Aufgabe übernimmt der Chef der Berufsfeuerwehr, Stefan Bruck. Die enge Verbindung wird am Sonntag mit einem Gegenbesuch auf der Wache bekräftigt. Erstmals bereitet die Chorgemeinschaft Mundenheim, die sich nach einem Zusammenschluss von MGV 1856 und Liederkranz Mundenheim bildete, federführend den Sängerfrühschoppen am Sonntag, 10 Uhr, im Pfarrheim St. Sebastian vor. Die Vereine feiern auch beim Treff am Turm sowie in der Gockelsklause der Munnemer Göckel. Der Kindernachmittag für die Kinder des St. Annastifts beginnt am Montag um 15 Uhr, der Seniorennachmittag am Dienstag um 15 Uhr. Den Schlusspunkt der Kerwe setzt die Gockelsverbrennung am Schulzentrum. ott (Bild: Arge)

