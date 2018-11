Kühner will Kämmerer werden

Ludwigshafen.Für die ab 2019 freiwerdende Stelle als Kämmerer und Ordnungsdezernent hat sich ein erster Bewerber offiziell gemeldet. Der LKR-Fraktionsvorsitzende Andreas Kühner (Bild) kandidiert für das Amt – „nicht aus Spaß, sondern mit vollem Ernst“, wie der 55-jährige Volljurist gestern auf „MM“-Nachfrage betonte. Er ist Referatsleiter beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden und war zuvor beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge tätig. Kühner wird bei seiner Kandidatur von seiner vierköpfigen Fraktion unterstützt. „Von seiner Ausbildung und wegen seiner Berufserfahrung bei Bundesbehörden in verschiedenen Leitungspositionen ist Kühner hervorragend für die Aufgabe qualifiziert“, sagte der Fraktionsvize Andreas Hofmeister. Zudem verfüge dieser über kommunalpolitische Erfahrung. Dem Stadtrat gehört Kühner seit 2014 an, nach dem Rechtsruck der AfD wechselte er wie viele seiner Fraktionskollegen zur LKR.

Kämmerer Dieter Feid (SPD), der seit Juni kommisarisch kaufmännscher TWL-Vorstand ist, hatte sich überraschenderweise entschieden, ganz zu den TWL zu wechseln und erhielt einen Fünfjahresvertrag. Bei der turnusgemäßen Stellenausschreibung als Beigeordneter im September hatte er noch seine Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt. Wie berichtet, will er eine neue Herausforderung übernehmen.

Steinruck: Erfahrene Bewerber

Gemäß einer Absprache mit der CDU hat die SPD das Vorschlagsrecht für die Neubesetzung der Kämmererstelle. Die Sozialdemokraten bilden dazu eine Findungskommission, der unter anderem Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Parteichef David Guthier, Fraktionsvorsitzende Heike Scharfenberger und Feid angehören. Eine Empfehlung, die den Charakter einer Vorentscheidung besitzt, gibt die SPD auf einer Sonderkonferenz. Diese ist für Anfang Dezember vorgesehen, so Guthier.

„Unter den eingegangenen Bewerbungen sind einige erfahrene Bewerber“, sagte Steinruck. Deshalb sei sie davon überzeugt, dass es eine gute Nachfolgelösung geben werde. Nähere Angaben machte die Rathauschefin nicht. Am 10. Dezember, so der Zeitplan, wird der Stadtrat den neuen Kämmerer wählen. Dieser soll sein Amt bis spätestens im Juni 2019 antreten. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018