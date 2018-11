Kümmerer holen sich prominente Hilfe

Ludwigshafen.Als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident und später als Bundesvorsitzender der SPD hatte er die „Agenda 2010“ maßgeblich mit zu verantworten – und damit auch jene sozialen Reformen, mit denen der Niedergang seiner Partei begann. Heute, als Polit-Rentner und Vorsitzender der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, möchte Kurt Beck verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückgewinnen – genau wie der SPD-Landesverband mit seinem Quartierbüro in der Kärntner Straße. Das Büro in der ehemaligen Schlecker-Filiale ist 270 Quadratmeter groß und als Projekt zunächst auf zwei Jahre angelegt. Dort stellte sich Beck den Fragen von Anwohnern, gab Autogramme und besichtigte die Einrichtung.

Zahlreiche Besucher

Die sei nicht „auf schnellen Erfolg ausgelegt“, sondern solle den Leuten zeigen, „dass wir für sie da sind“, so Beck. Das Quartierbüro sei genau die richtige Einrichtung, um mit den Menschen wieder ins Gespräch zu kommen. „Ich bin beeindruckt, wie das hier angenommen wird“, sagte der ehemalige Landesvater angesichts der zahlreichen Besucher. Als Teil eines Pilotprojekts leisten zwei Mitarbeiter seit Januar dort Basisarbeit vor Ort, als Ansprechpartner und „Kümmerer“ für die Anwohner der Ernst-Reuter-Siedlung.

In der einstigen SPD-Hochburg ist die Arbeitslosigkeit hoch und die Unzufriedenheit groß. Entsprechend deutlich fielen zuletzt die Wahlerfolge der AfD aus. „Das tut weh und ist zutiefst ungerecht“, so Kurt Beck. „Wir müssen uns fragen, was kann man tun, damit das wieder besser wird?“ Klar habe man Fehler gemacht, antwortet Beck auf Nachfrage. So seien Verbesserungen bei der Rente und andere Erfolge untergegangen, weil Personalquerelen die Schlagzeilen bestimmten. Das habe nicht nur der SPD, sondern der ganzen Politik geschadet. Jetzt gelte es, zur Sacharbeit zurückzukehren und sich von der Union nicht alles gefallen zu lassen.

Für Seehofer habe er „keinerlei Verständnis“. Für Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles verspüre er weder Mitleid noch Schadenfreude: „Ich weiß, wie hart der Job ist“, antwortete Beck auf Nachfrage. Nahles habe seine „hundertprozentige Unterstützung“, sie arbeite „ungemein fleißig“. Je höher der Druck ist, desto eher mache man Fehler. Mit Ratschlägen halte er sich aber zurück. „Wenn, dann nur unter vier Augen“, so Beck. Denn öffentliche Ratschläge seien auch nur Schläge, zitierte er Johannes Rau.

Was die Leute bewegt, konnte Beck bei Kaffee und Kuchen hören: „Wenn 50 bis 60 Prozent der Rente für Miete und Nebenkosten drauf gehen, kann doch etwas nicht stimmen“, kritisierte Reinhart Wilsser. Auch die SPD habe sich beim sozialen Wohnungsbau nicht mit Ruhm bekleckert. Jetzt gelte es, das soziale Profil wieder zu schärfen, auch bei der Rente und Hilfe für Alleinerziehende, meinte der 71-jährige Rentner.

