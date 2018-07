Künstler bringen afrikanisches Lebensgefühl ins alte Depot

Anzeige

Ludwigshafen.Im ehemaligen Straßenbahndepot am Luitpoldhafen, das den Namen DepotLU trägt, sind zurzeit Werke von zwölf südafrikanischen Künstlern zu bewundern. Das Projekt – die Travelling Art Gallery – wird in drei Ausstellungen in Deutschland präsentiert. Nachdem die Werke bereits in Hildesheim und Hamburg zu sehen waren, machen sie noch bis Sonntag, 22. Juli, in Ludwigshafen Station.

Das Projekt kommt an, schon bei der Vernissage war die Galerie gut mit Besuchern gefüllt. „Wir möchten mit unseren Pop-Up-Ausstellungen erreichen, dass Menschen sich kennenlernen, außerdem sehen wir uns als Botschafter Südafrikas“, sagte Barbara Lenhard, Sprecherin der Künstlerinitiative. Lenhard lebt mit ihrem Mann Florian Gast seit neun Jahren in Kapstadt. „Erst neun Monate ist es her, dass wir die Vision hatten, Ausstellungen in Deutschland zu organisieren. Durch Crowdfunding im Internet wurde uns der Wunsch möglich gemacht. Nun sind wir schon seit vier Wochen hier und sind auf so großes Interesse gestoßen, dass wir hoffen, weiterhin solche Pop-Ups veranstalten zu können“, so Lenhard.

Radierung bis Digitalprint

Die 80 Werke, die im Depot zu sehen sind, entstanden in den verschiedensten Techniken und zeigen ebenso unterschiedliche Motive, von der Abstraktion bis hin zu Portraits. Armut ist eines der Themen, altes Zeitungspapier diente hier als Hintergrund für die Darstellungen. Von der althergebrachten Radierung bis zum Digitalprint ist alles dabei. Die zwölf Künstler sind im Alter von 19 bis 63 Jahren, ihre Herkunft ist unterschiedlich. Manche von ihnen sind unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Einige wussten schon früh, dass sie Kunst machen wollten, andere haben erst in der Lebensmitte ihre Berufung gefunden.