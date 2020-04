„Kultur im Hain“ abgesagt

Ludwigshafen.Das große Spiele- und Musikfest „Kultur im Hain“ in Rheingönheim fällt wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr aus. „Wir hatten zunächst erwogen, die Veranstaltung in den Herbst zu verschieben“, sagte Susanne Frank, Sprecherin des Veranstalters Forum Rheingönheim. Dies hätte aber organisatorisch mit dem Festival der Generationen im Oktober sowie mit den Vorbereitungen zum Weihnachtsmarkt kollidiert. „Zudem weiß niemand, ob im Herbst überhaupt Großveranstaltungen möglich sind“, so Frank. Zum Fest im Luitpoldhain, das seit Jahren zum Ludwigshafener Kultursommer zählt, kamen jeweils rund 700 bis 800 Besucher. ott

