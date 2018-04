Kulturtickets an Bedürftige

Anzeige

Ludwigshafen.Für Konzerte, Theateraufführungen und andere Kulturveranstaltungen erhalten Bedürftige kostenlose Eintrittskarten – dies ermöglicht ein Kulturpass, den die Stadt in einer Kooperation mit dem Verein Kulturparkett Rhein-Neckar ausgibt. Das Angebot startet offiziell bei einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 26. April, 19 Uhr, im Kulturzentrum „dasHaus“. In Ludwigshafen beteiligen sich das Hack-Museum, Ernst-Bloch-Zentrum, Stadtbibliothek, Musikschule, Stadtarchiv, Theater im Pfalzbau und die KiTZ Theaterkumpanei daran. Einige der Einrichtungen stellen sich am Donnerstag mit Infotischen vor. Musik- und Comedygruppen unterhalten die Besucher.

Einen Kulturpass beantragen können Personen, die etwa Hartz IV-Leistungen, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten. Ab 2. Mai bietet die Stadt mittwochs von 17 bis 19 Uhr eine Beratung im Erdgeschoß der Stadtbibliothek (Bismarckstraße 44-48) an. Einen Kulturpass gibt es bereits in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen. ott