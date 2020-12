Kundenzentrum der TWL schließt bis Januar

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) schließen wegen der Eindämmung der Corona-Pandemie von Mittwoch, 16. Dezember, bis Sonntag, 10. Januar, ihr Kundenzentrum in der Bismarckstraße 63 für die persönliche Beratung. Der Kundenservice bleibt telefonisch werktags von 7.30 bis 18 Uhr unter der Nummer 0800/ 112 2700) und per E-Mail erreichbar. Auch über das Online-Kundenportal www.twl.de können sich Kunden an TWL wenden. Der Kassenautomat für Bareinzahlungen steht in der Bismarckstraße weiter von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020