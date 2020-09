Kundin verletzt Mitarbeiterin eines Discounters wegen Maskenpflicht

Ludwigshafen.Eine Kundin hat sich in einem Discounter in der Schützenstraße in Ludwigshafen geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und anschließend eine Mitarbeiterin leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wies die 27-jährige Mitarbeiterin die Frau darauf hin, dass sie ohne Schutzmaske den Laden verlassen müsse. Anschließend wollte sie den Einkaufskorb der Kundin an sich nehmen. Diese bog den Finger der 27-Jährigen um und flüchtete vor Eintreffen der Polizei aus dem Discounter. Die Kundin wird wie folgt beschrieben: schlanke Figur und schulterlanges dunkles Haar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-21 22 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020