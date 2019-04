Kunst in Bewegung versetzt

Ludwigshafen.„Die Teamarbeit“, hebt Berke als eine besondere Erfahrung beim „Move it!“-Projekt hervor. „Wir haben alle zusammengearbeitet“, sagt der 15-Jährige, der zusammen mit anderen Achtklässlern der Mannheimer Marie-Curie-Realschule das Kunstwerk namens „Gedankenchaos“ kreiert hat, das nun bis zum 12. Mai im Wilhelm-Hack-Museum zu sehen ist. „Wir hatten alle bestimmte Schwachstellen“, erklärt Berke – aber die Schüler hätten sich gegenseitig geholfen. „Wenn ich irgendetwas will, mache ich auch weiter, bis es fertig wird“, sagt der Jugendliche über sich selbst. „Und ich wollte gucken, was das Endergebnis ist.“ Dieses kann sich in der Tat sehen und bestaunen lassen: „Gedankenchaos besteht aus einer bunten Fülle von ineinandergreifenden Zahnrädern, die, von Motoren angetrieben, ein fesselndes Gewirr von Bewegungsabläufen erzeugen können. Es ist eine von sieben bemerkenswerten Objektarbeiten, die von Schülern der Klasse 8b unter der Leitung von Kunstlehrer Jens Vogel sowie den beiden Künstlern Halil Kacemer und Diethelm Wonner geschaffen wurden.

Kooperation seit fünf Jahren

„Move it! Bewegung als Inspiration“ lautet der volle Titel des Kooperationsprojekts der Marie-Curie-Schule mit dem Hack-Museum, der Stadtbibliothek Mannheim und freischaffenden Künstlern, an dem die beiden achten Klassen der Schule mit insgesamt rund 60 Schülern im Rahmen des Programms „Kulturagenten für kreative Schulen Baden-Württemberg“ teilgenommen haben. Die Schüler haben sich indes nicht nur mit Bildender Kunst auseinandergesetzt, wie sich bei der Vernissage eindrücklich zeigte: Mittels mehr als einem Dutzend Laptop-Computern, Keyboard-Tastaturen und Lautsprechern präsentierten die Jugendlichen unter Leitung von Musiker Zacharias Zschenderlein live eine faszinierend vielschichtige Klangperformance.

Mit dieser „Move it!“-Schau werde zugleich ein kleines Jubiläum begangen – es sei die fünfte Ausstellung innerhalb der seit ebenso viel Jahren bestehenden Kooperation mit der „Kulturschule“ Marie-Curie-Schule, berichtete Theresia Kiefer, Kuratorin und beim Hack-Museum für die Kunstvermittlung zuständig. „Bewegung spüren, Bewegung wahrnehmen, Bewegung erzeugen, Bewegung als Antrieb für ästhetisches Tun“ – diese Ziele hätten im Mittelpunkt des diesjährigen Projekts gestanden, erläuterte Kulturagentin Judith Denkberg de Gvirtz.

Vor Beginn der Projektwoche Ende Februar hatten die Schüler das Hackmuseum besucht und sich dort von der Ausstellung „Bild und Blick. Sehen in der Moderne“ inspirieren lassen. Für die Arbeiten in der Sparte Klang und Videokunst erkundete die von Musiklehrer Markus Herrmann, Musiker Zschenderlein und Videokünstler Daniel Wetzel unterstützte Klasse 8a das Mannheimer Stadtarchiv (Marchivum). Aus den dort entstandenen Bild- und Tonaufnahmen wurde ein rund zehnminütiger Film erarbeitet, der gleichfalls bei der Vernissage vorgeführt wurde.

„Kunst als identitätsstiftendes Element an unserer Schule ist ein wichtiger Aspekt“, betonte Schulleiter Hendrik Tzschaschel. Er überreichte den jungen Projektteilnehmern mit Musiklehrer Herrmann auch einen Ausstellungskatalog in Form eines Leporellos mit beigefügter CD, der mithilfe des Designers Thorsten Keller gestaltet wurde.

