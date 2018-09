Kunstprojekt mit Bibel-Band

Ludwigshafen.An die vor 200 Jahren gegründete Union der evangelischen Kirchen in der Pfalz erinnert ein Kunstprojekt am Sonntag, 16. September, 10 Uhr, im Gottesdienst in der Friedenskirche (Leuschnerstraße). Unter dem Motto „Vielfalten“ hat die Künstlerin Silva Mielke aus nicht mehr verwendeten Bibelseiten ein etwa 500 Meter langes Bibelband gestaltet, das auf einer Kabelrolle aufgewickelt ist. Im Gottesdienst mit dem Titel „Gottes Wort am laufenden Band“ wird das Band abgewickelt und von den Besuchern in mehreren Kreisen um die Kirche herum gehalten. Die musikalische Leitung hat Bezirkskantor Tobias Martin inne. Nach dem Gottesdienst schließt sich ein Besuchergespräch mit der Künstlerin an. ott

