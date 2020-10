Kunststücke auf Nagelbrettern

Ludwigshafen.Was macht man eigentlich, wenn Zuschauer Corona-bedingt nicht zugelassen sind? Man bastelt sich welche aus Pappe! Auf diese kreative Idee kamen 30 Kinder, die sich eine Woche lang mit dem Thema Zirkus auseinandergesetzt haben. Wieder einmal gastierte der Kindermitmachzirkus „Soluna“ im Hemshof – und vermittelte den Schülern zwischen acht und 14 Jahren praktisch anwendbares Wissen aus den Bereichen Artistik, Clownerie und Jonglage.

Dass sich die Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren verändert hatten, wurde nicht nur beim Blick in die meist lustigen Pappgesichter deutlich, die die Kinder während der Abschlussaufführung in der Turnhalle der Goetheschule hochhielten. Es waren deutlich weniger junge Menschen beteiligt – 2019 waren es noch 87.

Videomitschnitt auf CD

Neuland bedeutete vor allem das Maskentragen und die räumliche Trennung: „Wir haben das Spielhaus Hemshofpark lediglich für Anmeldung und Mittagessen genutzt“, erklärt Leiterin Sabine Naumann-Tasdelen unter Verweis auf die geltenden Hygienemaßnahmen. So wurde das eigentliche Training in die Goethe- und Gräfenauschule verlegt – und die Kinder in zwei „Kohorten“ unterteilt, erzählt Zirkusdirektorin Bella Dachner.

Während sich die rote Gruppe mit Trapez, Zauberei, Fakirkunst und Seiltanzen beschäftigte, fanden sich in der gelben die Clowns, Akrobaten und Jongleure wieder. Besonders beliebt seien Nagelbretter und Glasscherben gewesen, berichtet Dachner. Nachdem man sich auf diese Weise tagsüber aus dem Weg gehen konnte, kam man nachmittags wieder zusammen. „Eine Gruppe zeigte der anderen, was sie gelernt hat“, sagt Sabine Naumann-Tasdelen. Dass es bei der abschließenden Show weder ein gemeinsames Finale noch „reale“ Besucher gab, sei ohne Zweifel schade. Gerade die Eltern der Nachwuchsartisten hätten ihre Sprösslinge gerne in Aktion gesehen.

Einen kleinen Trost soll der Videomitschnitt bieten, der für Jung und Alt auf CD gebrannt wurde. Für Direktorin Bella Dachner ist die Kinder- und Jugendarbeit des Circus Soluna ein wichtiger Beitrag dazu, Selbstbewusstsein zu stärken und soziale Kompetenzen zu erlernen. Mit ihrem Zirkus ist die erfahrene Luftakrobatin, die im Alter von zwölf Jahren einer kleinen Gruppe von Einradfahrern beitrat, regelmäßig in Deutschland, Österreich und Belgien auf Tour. Der Kindermitmachzirkus im Hemshof war jedoch nicht die einzige Möglichkeit für Ludwigshafener Kinder, die Herbstferien trotz Corona-Zeiten spielerisch zu nutzen.

Auch in den Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadtteile fanden in dieser Woche vielfältige Zirkusangebote statt. Unter dem Motto „Ludwigshafen – ein großes Zirkuszelt“ konnten sich die Kinder in den verschiedenen Disziplinen von Kugellaufen bis Seilspringen ausprobieren. „Hilfestellung für andere, das Verlassen auf die eigenen Fähigkeiten und die Kenntnisse der anderen“ bezeichnet auch der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung als unerlässliche Prinzipien für das Zirkusleben.

