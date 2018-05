Kunstwerke schmücken Leerraum im alten Depot

Anzeige

Ludwigshafen.Keramiken, Bronzebüsten, Papierarbeiten, Holzhauerei und Werke aus Marmor und Sandstein – fünf Wochen lang wird eine 500 Quadratmeter große Fläche im ehemaligen Straßenbahndepot in Ludwigshafen-Süd, dem heutigen „Depot LU“, zur Ausstellungsfläche. Dafür verantwortlich zeichnet die Frankenthaler Kuratorin Nicoleta Steffan, die in der Schau „Faszination Skulptur – Erde/Stein/Holz/Papier“ Werke von sechs Künstlern zu einem großen Gesamtbild zusammen bringt. Die Vernissage findet am heutigen Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr statt.

„Die Ausstellung soll eine Hommage an die Skulptur sein“, sagt Steffan im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es ist eine Kunstform, die in der Regel doch sehr untergeht, der nur wenig Raum gegeben wird. Mindestens eine Seite steht immer zur Wand“, so die Kuratorin. Der große, lichtdurchflutete Raum im Depot sei da wie gemacht für ihren lange gehegten Wunsch, eine reine Skulpturenausstellung zu schaffen. Die Fläche sei ihr vor einigen Wochen von der Eigentümerin Birgit Stärk angeboten worden, da sie nach dem Auszug der Firma Akzentro GmbH für einige Wochen leer gestanden hätte. „Frau Stärk wusste, dass ich Leerstände bespiele, und hat sich bei mir gemeldet“, berichtet Steffan, die im Vorjahr bereits im GAG-Abrisshaus das „WOW“-Festival mitgestaltet hat.

38 Arbeiten zu sehen

Für die heute beginnende Ausstellung hat die Frankenthalerin sechs Wunschkünstler zusammengebracht, die mit den Grundmaterialien Erde, Stein, Holz und Papier arbeiten. Insgesamt werden in dem offenen Raum 38 Werke von Gerd Reutter, Luana Krone-Stasek, Gaby Sann, Erhard Seiler, Andrei Stefanescu und Daniel Wolf zu sehen sein. „Die präsentierten Skulpturen zeichnen sich aus durch Sinnlichkeit und Spiritualität, Filigranität und Wucht, Eleganz und Rohheit“, so Steffan. „Sie laden ein, Fantasie und Empfindungen fließen zu lassen und so ihre Wirkung auf den Betrachter zu entfalten – ihn zu faszinieren.“