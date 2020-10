Kurs vereint Fitness und Spirituelles

Ludwigshafen.„Walking to Heaven“ heißt ein neues Angebot der Protestantischen Kirche und des Ludwigshafener Lauf-Clubs. Bei dem kostenfreien Kurs können die Teilnehmer etwas für ihre Fitness tun und gleichzeitig zu Gott finden. Los geht es am Mittwoch, 28. Oktober, 18.30 Uhr, an der Pegeluhr. Die Gruppe macht sich mit Pfarrerin Barbara Schipper und Übungsleiterin Saskia Helfenfinger-Jeck auf den Weg über die Parkinsel. An verschiedenen Orten erhalten die Teilnehmer spirituelle Impulse. Weitere Termine sind am 4., 11., und 18. November. Infos unter Telefon 0621/65 05 32 30 oder 0152/21 94 85 82.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020