Kurse ab sofort online

Ludwigshafen.Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen setzt ihren Kursbetrieb wegen der coronabedingten Schließung digital fort. Wie die Stadt mitteilte, seien in den vergangenen Wochen neue Angebote für Online-Unterricht erarbeitet worden. Dafür werde vor allem die vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelte Lernplattform vhs.cloud genutzt. Diese ermöglicht es Dozenten und Kursteilnehmern, sich in digitalen Räumen zu treffen. Daneben werde mit den Programmen Skype und Zoom gearbeitet.

Wie man Online-Kommunikationsmittel richtig nutzt, das können Teilnehmer seit Montag in einem Telefon-Kurs erlernen. Zielgruppe sind Menschen, die ein Smartphone oder Tablet besitzen, aber noch unsicher im Umgang sind. Mit der Umstellung auf digitale Angebote hat die VHS eine neue Reihe ins Leben gerufen: „VHS Wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“. Darin werden Online-Vorträge etwa zu den Themen Antisemitismus an diesem Mittwoch, 6. Mai, Fußballer Gerd Müller am Montag, 18. Mai, oder Brasilien und Jair Bolsonaro am Mittwoch, 27. Mai, angeboten.

Alle Online-Kurse können im Internet unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621/504-22 38 eingesehen und gebucht werden. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020