Kurse für Fitness oder Entspannung

Ludwigshafen.Bewegt und entspannt älter werden – so lautet das Motto des Aktionstages im Oggersheimer Vital-Zentrum am Samstag, 24. März, ab 11 Uhr. „Die städtische Einrichtung wurde neu ausgerichtet – zum Schwerpunktzentrum Gesundheit“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg. „Menschen, die in Rente gehen, stehen vor einem neuen Lebensabschnitt und vor der Frage, wie es jetzt weitergeht. Die ersten drei Wochen fühlen sich noch an wie Urlaub, doch dann kann es schwierig werden, denn die sozialen Kontakte aus dem Berufsleben fallen weg“, so Steeg.

An diesem Punkt setzt das Programm des Vital-Zentrums an, es holt die Menschen quasi am Werkstor ab und motiviert sie, im Ruhestand etwas für Körper und Geist zu tun. „Die Bedürfnislage der Senioren ist anders als früher, denn das Rentenalter dauert heute länger. Es gibt drei Generationen von Senioren, dementsprechend vielfältig sollten auch die Angebote sein. Am Aktionstag wird diese Vielfalt vorgestellt“, sagte Christine Kneesch, Mitarbeiterin bei der Seniorenförderung.

Der Aktionstag wird um 11 Uhr von Beate Steeg eröffnet. Professor Johannes Stöve vom Marienkrankenhaus hält um 11.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Aktivität ist Lebensqualität“, um 14 Uhr gibt Kristin Gahler, Physiotherapeutin am Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ Tipps zur Entspannung. „Wer direkt aktiv werden möchte, kann beim Linedance mitmachen, wer Entspannung sucht, kann sich massieren lassen“, so Kneesch.