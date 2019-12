Kurse fürs Fotografieren

Ludwigshafen.Die Volkshochschule im Bürgerhof bietet Anfang des kommenden Jahres zwei Kurse für Menschen an, die das Fotografieren erlernen oder ihre Fähigkeiten ausbauen wollen. Ein Einführungskurs beginnt laut Stadt am 14. Januar und findet an drei Vormittagen jeweils von 9 bis 12 Uhr in Raum 110 statt. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über ihre Kamera und Objektive, über Blendeneinstellungen, Belichtungszeit, Iso und den richtigen Weißabgleich. Die Gebühr beträgt 49 Euro, eine digitale Spiegelreflex- oder Bridge-Kamera ist mitzubringen.

Der Fortgeschrittenenkurs am 22. und 29. Januar, jeweils 9 bis 12 Uhr, richtet sich an Personen, die ihre Kamera bereits beherrschen. Sie lernen vor allem Grundlagen der Bildgestaltung und sollen viele Ideen umsetzen. Anmeldung unter Tel. 0621/504-22 38. jei

