Kurse zur Historie der Rhein-Stadt

Anzeige

Ludwigshafen.Für den Semesterstart der zweiten Jahreshälfte nimmt das Programm der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen einen historischen Blickwinkel ein. Startschuss für den Beginn der rund 500 Kursangebote und Einzelveranstaltungen ist Montag, 27. August. Als Weiterbildungseinrichtung bietet die VHS verschiedene Angebote an, die von Sprachkursen, Politik und Gesellschaft bis hin zu Bewegung und Kultur reichen.

Eine historische Perspektive greifen geschichtliche Vorträge zur Demokratisierungsentwicklung und den Frauenrechten in Deutschland auf. Zeitzeugenberichte und Retrospektiven zu den „Wilden Jahren in Ludwigshafen“ von 1965 bis 1975 runden das Programm ab. Ergänzt wird das Angebot von stadtgeschichtlichen Führungen durch Bunker, Tunnel und über den Ludwigshafener Hauptfriedhof – wodurch die Geschichte der Rhein-Stadt in der Gegenwart greifbar wird.

Kulturwert beleuchten

Passend zu diesen Themenbereich beginnt am Freitag, 21. September, eine Foto-Ausstellung zur Pegeluhr auf der Parkinsel. Die Bilder entstanden im Rahmen eines analogen Fotokurses. „Mit unseren historischen Angeboten im neuen Programm wollen wir zeigen, was Ludwigshafen alles zu bieten hat und den kulturellen Wert der Stadt beleuchten. Es gibt viele schöne Ecken bei uns“, verdeutlicht VHS-Leiterin Stefanie Indefrey das Konzept für den Semesterstart im August.