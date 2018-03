Kurse zur Selbstbehauptung

Anzeige

Ludwigshafen.Der Kinderschutzbund bietet zwei Selbstbehauptungskurse für Mädchen an. Diese werden dabei ermutigt, ihre eigenen Stärken und Grenzen kennenzulernen, um ihre Handlungsspielräume zu erweitern und sich besser behaupten zu können. Zudem sind Spiele, Vorbereitungs- und Entspannungsübungen vorgesehen. Der Selbstbehauptungskurs für Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren wird am Samstag und Sonntag, 10./11. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr in der Anne-Frank-Realschule (Bruchwiesenstraße 310) abgehalten. Dort findet auch der zweite Kurs am 21./22.April, jeweils von 10 bis 15 Uhr statt, der sich an Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren richtet. Die Trainerin Heike Metzger hat jahrelange Erfahrung im Bereich der Gewaltprävention, Selbstverteidigung und Selbstbehauptung.

Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0621/52 52 26. ott