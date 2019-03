Kurt Beck schildert seine Erlebnisse

Ludwigshafen.Ein typischer 68er war Kurt Beck nicht. Der frühere SPD-Ministerpräsident rebellierte weder gegen seine Eltern, noch verweigerte den Wehrdienst oder beteiligte sich an Straßenkämpfen. Stattdessen engagierte sich der Katholik in der Christlichen Arbeiterjugend. Über seine persönlichen Erlebnisse und sein politisches Wirken berichtet Beck am Dienstag, 2. April, 17 Uhr, im Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße 63), das eine Ausstellung über die 68er-Bewegung bis 18. April zeigt. Die Moderation übernimmt Stephan Jolie, Vizepräsident der Universität Mainz. Beck, Sohn eines Maurers und gelernter Elektromechaniker, war von 1994 bis 2013 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Bundesvorsitzender der SPD von 2006 bis 2008. ott

