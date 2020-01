Lachsalven zuhauf

Prinzessin Katharina I. verabschiedet die Junioren-Schautanzgruppe. © Leder

Ludwigshafen.„Ach, was für Leut!“ Das Erstaunen des Fräulein Baumann alias Markus Weber über das Jubiläumspublikum bringt es auf den Punkt: Die Maudacher können gut feiern – nicht nur das 1250-jährige Bestehen des Stadtteils, sondern auch den 50. Geburtstag ihres Carneval-Clubs Mondglotzer. Der Julius-Hetterich-Saal ist voll besetzt, die Narren schunkeln, singen sich die Kehle aus dem Hals oder biegen sich vor Lachen, den Elferrat hält es nicht mehr in seinen Sitzen und auf den Tischen wird irgendwann getanzt: Ausnahmezustand in Maudach bis weit nach Mitternacht.

„Zwei Jahre Vorbereitungszeit werden jetzt Realität“, erklärt Mondglotzer-Vizepräsident Thomas Reitz. Für die Jubiläumssitzung sind die Stars der Szene eingeladen: Das Fräulein Baumann sorgt mit Friedhofswitzen und der Seniorenklappe für nasse Augen, ebenso wie der Mann mit der Gitarre alias dem Star Günter Dudenhöffer, „Wachtmeister“ René Weintz, der legendäre Mr. He (Jürgen Höhn), der Bauer Sepp (Tobias Palz) auf der Suche nach einer Frau sowie der „Supertrottel“ Karl Heinz Göttel: Der kündigt ein Peter Maffay-Benefizkonzert an mit dem Superhit „Über keine Brücke kannst du gehen.“

Umjubelte Gardetänze

Mit eisgekühltem Grauburgunder locken die „Dubbeglas-Brider“ Olli Herrmann und Willi Brauch die Brüder in die Pfalz, ihr Schlager „Fasnacht in Maudach“ will kein Ende nehmen, die Maudacher singen noch, da sind die beiden schon lange nicht mehr auf der Bühne. Die Prinzessin Katharina I. präsentiert als Trainerin ihre Purzelgarde, es folgen noch umjubelte Auftritte der Maudacher Jugend- und Juniorengarden, dem Junioren-Schautanz und dem sexy Männerballett im Blaumann. Fazit: Maudach erlebt eine Prunksitzung der Extraklasse. dle

