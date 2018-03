Ladendetektivin stellt Dieb

Anzeige

Ludwigshafen.Eine aufmerksame Ladendetektivin hat in der Rhein-Galerie einen 25-jährigen Dieb gestellt, der ihr schon früher aufgefallen war. Wie die Polizei gestern mitteilte, erkannte die Angestellte am Mittwoch um 17.35 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft den Mann wieder, der bereits zwei Wochen zuvor in diesem Geschäft dabei ertappt wurde, als er Kleidung zum Diebstahl in einer Umkleidekabine bereitgelegt hatte. Bei einer Nachschau fand die Detektivin in einer Umkleidekabine erneut bereitgelegte Ware und beobachtete den Mann, wie er die Diebstahlsicherungen entfernte und die Kleidungsstücke im Wert von 880 Euro in einer Einkaufstüte verstaute. Die Detektivin verständigte daraufhin die Polizei. ott