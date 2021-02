Ladendieb beklaut auch Angestellte

Ludwigshafen.Ein 28-Jähriger hat laut Polizei am Samstag um 14.30 Uhr in einem Supermarkt in Ludwigshafen-Süd nicht nur einen Ladendiebstahl begangen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann in einem Büro noch Bekleidung und Bargeld aus mehreren Geldbörsen der Angestellten entwendet hatte. Bei einer Durchsuchung fanden sie Betäubungsmittel und ein Klappmesser. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen der Diebstähle noch eine wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

