Ladendieb erhält Haftstrafe

Ludwigshafen.Dank eines beschleunigten Verfahrens ist ein 53-jähriger Ladendieb bereits einen Tag nach der Tat wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, hatte ein Ladendetektiv den 53-Jährigen am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in einer Drogerie am Rathausplatz dabei beobachtet, wie dieser zwei Flakons Parfüm entwendete. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der Rumäne keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat und bereits an einem Parfüm-Diebstahl am 13. Februar in Neustadt beteiligt war.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen und am Freitag beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Hier erfolgte ein beschleunigtes Verfahren. Das Urteil des Amtsgerichts ist rechtskräftig. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020