Ladendieb festgenommen

Ludwigshafen.Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs ist ein 41-jähriger Dieb festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 40-jährige Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Schützenstraße am Samstag gegen 20 Uhr beobachtet, dass ein Mann mehrere Getränkedosen in einen Rucksack packte und den Markt verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn ansprach, stieß der Täter seinen Ellenbogen gegen den Angestellten und versuchte zu flüchten. Daran konnte er jedoch gehindert werden. Bei der Überprüfung der Personalien des 41-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. ott

