Ladendieb schlägt um sich

Ludwigshafen.Ein Dieb hat in einem Drogeriemarkt einen Ladendetektiv attackiert und ist danach geflüchtet. Der Mitarbeiter hatte am Dienstag um 15.10 Uhr in dem Geschäft am Rathausplatz beobachtet, wie sich ein Mann Parfümflaschen einsteckte, teilte die Polizei gestern mit. Als er ihn ansprach, schlug ihm dieser gegen den Oberkörper und rannte in Richtung Jaegerstraße weg. Sein Diebesgut, Parfüm im Wert von mehr als 800 Euro, ließ er zurück. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Der Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen auffälligen Irokesenschnitt. Er trug einen weißen Pullover und eine schwarze Hose. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0621/963-21 22. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018