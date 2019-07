Ladendiebin gefasst

Ludwigshafen.Durch einen Ladendetektiv und einen zufällig anwesenden Kriminalbeamten ist eine 18-jährige Diebin in einem Supermarkt in der Mundenheimer Straße gefasst worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte die Frau am Dienstag gegen 13.40 Uhr mehrere Kosmetikartikel in die Tasche gepackt und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als der 49-jährige Ladendetektiv sie ansprach, wollte sie wegrennen, konnte aber von den beiden Männern festgehalten werden.

Zweiter Dieb flüchtet

Geflüchtet ist indes ein unbekannter Dieb, der am Dienstag gegen 18.20 Uhr in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz mehrere Drogerieartikel mitgehen ließ. Der 42-jährige Ladendetektiv versuchte, den in Richtung Danziger Platz rennenden Mann festzuhalten. Dieser schubste ihn aber ebenso weg wie einen 25-jährigen Anwohner, der ihn ebenfalls aufhalten wollte. Dabei hatte der etwa 30 Jahre alte Dieb mit der Tüte nach seinem Verfolger geschlagen und das Rücklicht eines geparkten Autos beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0621/963-21 22 entgegen.

