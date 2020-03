Ladendiebin in Haft

Ludwigshafen.Eine 42-Jährige ist nach einem Diebstahl in einem Kaufhaus in Haft gekommen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte die Frau am Mittwoch gegen 11.40 Uhr versucht, eine Jacke im Wert von 200 Euro zu stehlen. In der Umkleidekabine trennte sie die Sicherung der Jacke, dadurch wurde ein Alarm ausgelöst. Die Frau flüchtete sofort, konnte jedoch am Ausgang von aufmerksamen Mitarbeitern und dem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Durchsuchung der 42-Jährige brachte diverse Werkzeuge wie einen Seitenschneider und eine Schere zum Vorschein. Weil gegen die 42-Jährige ein Haftbefehl wegen vorangegangener Diebstahldelikte vorlag, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auf Kosmetik abgesehen

Eine 68-Jährige wurde ebenfalls am Mittwoch beim Diebstahl eines Kosmetikartikels in einem Drogeriemarkt ertappt. Polizeibeamte stellten bei der Durchsuchung weiteres Diebesgut aus mehreren Kaufhäusern der Innenstadt fest. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300 Euro. Die 68-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. ott

