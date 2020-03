Lage schnell verbessern

Ludwigshafen.Auf heftige Kritik bei SPD und der Fraktion Grüne und Piraten stoßen die Angaben der Verwaltung, wonach sich am baulichen Zustand der Einweisungsgebiete Kropsburg- und Bayreuther Straße in absehbarer Zeit nichts ändere. Die SPD fordert eine zeitnahe Verbesserung. „Wir erwarten, dass Maßnahmen endlich beziffert und Gelder für den nächsten Doppelhaushalt eingeplant werden“, verlangt Fraktionschef David Guthier.

Bereits 2017 habe der Stadtrat einen entsprechenden Antrag verabschiedet. „Wir erkennen die Bemühungen der Verwaltung an, aber verlässliche Fakten liegen weiterhin nicht auf dem Tisch“, so die SPD, die das Thema am Montag im Stadtrat erörtern will. Eine Umsetzung des Sozialkonzepts sei ohne bauliche Verbesserungen kaum machbar.

Als ungenügend bezeichnet Kathrin Lamm (Grüne und Piraten) die Auskünfte der Verwaltung im Ortsbeirat Mundenheim. Begrüßenswert sei zwar das Dezentralisierungsmodell, wonach Obdachlose nicht in Einweisungsgebiete kommen, sondern möglichst im Wohnumfeld bleiben können. Die Verwaltung müsse aber schnellstmöglich ein Konzept vorlegen. ott

