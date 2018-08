Land ehrt Bernhard Welsch

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Bernhard Welsch (Bild) ist mit der Landesverdienstmedaille ausgezeichnet worden. Kulturminister Konrad Wolf überreichte sie ihm in Mainz wegen eines „andauernden beispielhaften Engagements“. Seit Jahrzehnten ist Welsch ehrenamtlich im Bereich der Laienmusik tätig – nicht nur als Vizepräsident des Landesmusikverbands, sondern auch als Vizepräsident des Landesmusikrates, dem Chor- und Orchesterverbände angehören. In dieser Funktion sitzt Welsch am „Runden Tisch Musik“, den 2011 die Landesregierung zur Weiterentwicklung der Musikkultur eingerichtet hat. Seit 2005 ist er zudem Vorsitzender des Musikverbandes Deutsche Weinstraße. ott (Bild: Kulturministerium)

