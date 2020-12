Land fördert Digitalisierung

Ludwigshafen.Zur Bewältigung der Corona-Pandemie erhält die Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft aus einem Sofortprogramm des Landes 179 000 Euro, um die Digitalisierung in Forschung und Lehre zu stärken. Dies kündigte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) an. Das Land wolle mit insgesamt 50 Millionen Euro einen „Digitalisierungsschub an den Hochschulen“ auslösen. Fünf Millionen Euro seien für Sofortmaßnahmen vorgesehen. Für Digitalisierungsmaßnahmen beispielsweise in den Bibliotheken, Rechenzentren, Verwaltungen sowie in der Lehre, erhalten die Hochschulen insgesamt 15 Millionen Euro. Für den Bereich Forschung sollen laut Minister Wolf zehn Millionen Euro zur Verfügung stehen. ott

