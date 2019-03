Landessieger stehen fest

Ludwigshafen.Lärmbelästigung, Sonnenbeobachtung, verschlüsselte Kommunikation: Die zwölf Landessieger von „Jugend forscht“ haben auf interessanten und schwierigen Feldern gepunktet. In Ludwigshafen wurden gestern die Gewinner in sieben Fachgebieten gekürt. In der Kategorie Arbeitswelt gewann Tara Moghiseh (16, Kaiserslautern), in Biologie Negin Moghiseh (15, Kaiserslautern), in Chemie Darius Fenner (16, Mainz-Gonsenheim), in Geo- und Raumwissenschaften Daniel Mangold (18) und Konstantin Schmidt (17, beide Lahnstein), in Mathematik/Informatik Robert Pietsch (16, Kaiserslautern), in Physik Peter Elsen (17) und Simon Tebeck (17, beide Bitburg) und in Technik Michael Behrens und Tillman Keller (beide 17, Mainz-Gonsenheim). Die beste interdisziplinäre Arbeit kam von Ferdinand (20) und Klara Krämer (17, beide Lahnstein).

Die Landessieger nehmen vom 16. bis 19. Mai am Bundesfinale in Chemnitz teil. 1430 Jugendliche hatten sich für „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ beworben – ein neuer Rekord. labj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019