Ludwigshafen.Mit Inkrafttreten der aktuellen Allgemeinverfügung des Rhein-Pfalz-Kreis am Dienstag ist die Landratswanderung am 31. Oktober nicht mehr möglich. Wie der Landkreis mitteilte, übersteigt die Anzahl der interessierten Bürger die zugelassene maximale Personenzahl. Landrat Clemens Körner sagte jedoch, dass die Wanderung in jedem Falle im Jahr 2021 wieder aufgenommen werde.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020