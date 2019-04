Lange Schlangen vor großen Fischen

Ludwigshafen.Lange Schlangen an der Fischtheke, am Getränkeausschank und bei Kaffee und Kuchen. Wer beim traditionellen Karfreitags-Fischessen der Angler vom „Gut Fang“ Oppau etwas ergattern wollte, brauchte gestern vor allem Geduld. Bei herrlichem Sonnenschein platzte die Gehlenhütte (hinter dem TV Edigheim)und das Festzelt dahinter aus allen Nähten. Zusätzliche Sitzgelegenheit gab es im Freien, inklusive Panorama-Blick auf den Weiher und die schöne Natur.

Zivile Preise

„Ist hier noch ein Platz frei“, war dann zu hören, kaum dass sich eine Lücke auftat. Und wie in der Pfalz üblich, wird dann zusammengerückt, bis es passt. Mit ein Grund für den Ansturm dürften auch die zivilen Preise von Speisen und Getränken gewesen sein. „Ich bin jedes Jahr hier“, erzählte Rita Geiberger (67). „Man trifft Leute, man kennt sich und kann sich in Ruhe unterhalten.“ Die Oppauerin hatte dieses Mal eine Freundin mitgebracht. Für Erika Schmitt war der Besuch des Karfreitags-Fischessens eine Premiere, bereut hat sie es aber nicht: „Der Fisch schmeckt vorzüglich, aber ich bin froh, dass wir ihn uns teilen.“ Denn die Portionen bei „Gut Fang“ sind beachtlich. Im Gegensatz zu Fischerfesten mit ganzen Backfischen sind die Victoriabarsch-Filets praktisch grätenfrei. Auch das wird geschätzt. „Aber danach noch ein Kuchen, das geht immer“, so Schmitt.

Insgesamt panierten und frittierten Franz Geiger und sein Team rund 140 Kilo Victoriabarsch. Für alle, die keinen Fisch mögen, gab es noch acht Kilo Bratwürste für den Grill. Zudem hatten Peter Flohr, Wendelin Retzmann und Peter König immerhin 90 Kilo Forellen in eine spezielle Lake eingelegt, mit Buchenholzmehl geräuchert, an einer Leine aufgehängt und für fünf Euro pro Stück verkauft. „Da kann man wirklich nichts sagen“, freute sich ein Spaziergänger, der die Gelegenheit beim Schopf packte.

Wie er kamen viele Besucher zu Fuß oder per Rad zufällig vorbei. „Ich wusste gar nicht, dass es das heute hier gibt“, meinte Kwanra Heide, die mit ihrer „Schwester“ Latdawan und den Zwillingen Patricia und Patrick eigentlich nur die Sonne und Natur genießen wollte. Für die knapp zweijährigen Kinder gab es bunte Eier und Schokohasen. Die wurden sogleich geschält und angeknabbert. hbg

