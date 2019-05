Lange Staus nach IT-Störung

Ludwigshafen.Eine Computerstörung bei der BASF hat gestern zu größeren Verkehrsbehinderungen in der Nachtweide und auf der B 9 geführt. Wie eine Unternehmenssprecherin erklärte, kam es morgens bei IT-Wartungsarbeiten zu der Störung. Dadurch verzögerte sich die Lkw-Abfertigung am Tor 15 erheblich. Die Folge waren lange Rückstaus auf den Zufahrtsstraßen. Der Schwerlastverkehr, der das Werksgelände ansteuern wollte, wurde auf Ausweichparkplätze an der Kläranlage umgeleitet. Experten konnten die IT-Störung gegen 11.30 Uhr beheben. Die Abfertigung am Tor 15 normalisierte sich jedoch erst später. Am Nachmittag konnten die letzten Lastwagen die Ausweichparkplätze verlassen . ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019