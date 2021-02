Langgartenstraße bis Juni gesperrt

Ludwigshafen.Die Langgartenstraße als wichtige Verbindung zwischen Friesenheim und Oppau bleibt gut drei Monate lang dicht. Die Einmündung der Langgartenstraße in die Friesenheimer Straße wird von Montag, 22. Februar, bis Anfang Juni ausgebaut, teilte die Verwaltung mit. In dieser Zeit ist die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Von Süden ist die Zufahrt zu den Gaststätten und Kleingartenanlagen möglich. Für die Auto- und Radfahrer werden Umleitungen ausgeschildert. Die Buslinien 89 und 97 werden in Richtung Oppau zwischen den Haltestellen Ammoniakstraße und Oppau (BASF Tor 12 + 13) über die L 523 und Bürgermeister-Trupp-Straße umgeleitet. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.02.2021