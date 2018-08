Laptops und Geld gestohlen

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat in einem Haus in der Hauptstraße mehrere tausend Euro Bargeld sowie zwei Laptops gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte er am Montag die gekippte Terrassentür aufgedrückt. Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt und hat einen dunklen Schnurrbart. Er trug eine dunkle Jogginghose mit weißem Schriftzug, ein weißes Oberteil mit roten Schultern, eine schwarze knielange Lederjacke und hatte eine grüne Einkaufstasche bei sich. In der Riedlangstraße stiegen Einbrecher am Montag zwischen 8 Uhr und 13.15 Uhr in ein Haus ein, nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten. Sie entwendeten ein Tablet-PC. Gescheitert ist hingegen der Einbruch in ein Café in der Goethestraße – dank eines aufmerksamen Anwohners. Dieser schlug drei dunkel gekleidete Männer in die Flucht.

In zwei Kitas eingestiegen

Zudem registrierte die Polizei zwei Einbrüche in Kitas. Unbekannte brachen am Wochenende in einen provisorisch eingerichteten Kita-Container in der Erzbergerstraße ein, indem sie die Tür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räume und brachen Schränke auf. Gestohlen wurde nichts. Auf der Baustelle vor dem Container schlugen die Täter das Führerhaus eines Krans ein, setzten den Kranarm in Bewegung und schlugen mit ihm gegen die Außenwand der neu errichteten Kindertagesstätte. Dabei entstand an der Hausfassade und der Fluchttreppe erheblicher Schaden, den die Polizei nicht bezifferte. Zudem brachen Unbekannte in eine Kita in der Uhlandstraße ein und stahlen Süßigkeiten. Erfolglos blieb jedoch der Versuch ebenfalls am Wochenende, in ein Jugendzentrum im Madrider Weg einzudringen. Die Täter scheiterten an dem Metallrollladen.

Auf Hinweise hofft die Kripo unter der Telefonnummer 0621/962-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018