Lars Heene neuer Leiter

Ludwigshafen.An der Spitze des Ludwigshafener Jugendamts hat sich ein Wechsel vollzogen: Der 49-jährige Lars Heene (Bild) folgt auf den bisherigen Leiter Jürgen May, der Ende Juni in den Ruhestand gegangen ist. Heenes erster Arbeitstag war am 1. Juli. Der gebürtige Ludwigshafener ist Diplom-Verwaltungswirt und seit Ende seiner Ausbildung 1995 beruflich im Jugendamt verwurzelt. Seit 2004 war er Leiter der Abteilung Verwaltung, seit 2013 auch stellvertretender Bereichsleiter. „Lars Heene hat die Arbeit im Jugendamt von der Pike auf gelernt. Er ist ein ausgewiesener Fachmann“, lobte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg. jei (Bild: stadt)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.07.2019