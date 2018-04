Lars Kegler gewinnt erneut

Anzeige

Der Schnellste des Hauptlaufs war Lars Kegler aus Speyer. Er benötigte für die 6000 Meter gerade mal etwas über 20 Minuten. „Im vergangenen Jahr war ich auch dabei und habe ebenfalls gewonnen. Ich mache oft beim Marathon mit, insgesamt schon 69 Mal. Mein Antrieb? Wettkampf!“, sagte Kegler, der bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen arbeitet. „Obwohl ich ein Einzelkämpfer bin, kann ich mich auch auf Mannschaftssport einstellen, denn ich trainiere eine Jugend-Fußballmannschaft.“

Gut fürs Sprinttraining

Die schnellste Frau des Parklaufs war Yvonne Jung aus Haßloch. Sie schaffte die zwei Runden in 23,56 Minuten. „Ich mache dieses Jahr zum ersten Mal mit. Es ist hier wunderbar zu laufen, da der Park so schön angelegt ist. Sechs Kilometer ist eine relativ kurze Strecke, auf der man ein schnelleres Grundtempo halten kann. Das ist gut fürs Sprinttraining“, meinte die Läuferin, die ihren jüngsten Marathon erst vor zwei Wochen gelaufen war. „Wenn es passt, komme ich im nächsten Jahr wieder.“

Auch viele Laufgruppen, zu erkennen an einheitlichen T-Shirts, waren mit am Start, zum Beispiel MuLi – die Laufgemeinschaft aus Mutterstadt und Limburgerhof. „Ich bin zwar bei MuLi dabei, komme aber hier aus Ludwigshafen“, sagte Petra Becker im Gespräch mit dieser Zeitung. Ihr gefalle die Idee dieses Laufs. „Der Park ist sehr schön, deshalb finde ich, diese Veranstaltung muss unterstützt werden. Mein Sohn Lukas ist vier Jahre alt und hat beim Bambini-Lauf mitgemacht. Die Kinder haben hier jede Menge Spaß“, fand die Ludwigshafenerin.

Den Förderkreis Ebertpark gibt es seit zwölf Jahren. „Die Arbeit im Förderkreis ist ein Ehrenamt. Wir haben mehr als 440 Mitglieder, die helfen, den Park zu erhalten“, sagte Wolfgang van Vliet. „Die Spenden sollen dazu beitragen, dass der Park weiterhin schön bleibt, für die Planung der Anlagen sind wir jedoch nicht zuständig.“ Der Förderkreis sorgt auch für kulturelle Veranstaltungen im Ebertpark. Bis in den Herbst sind es 30 an der Zahl.

Der Parklauf war quasi der Startschuss für die aktuelle Saison. Das Programm bietet Lesungen, Konzerte verschiedenster Musikrichtungen und botanische Führungen an. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder das Parkfest. Es findet vom 8. bis 17. Juni statt. Und nicht zuletzt wird der Ebertpark beim Friesenheimer Sternstraßenfest (26./27. Mai) und beim Freiwilligentag der Metropolregion am 15. September einbezogen.

Info: Das komplettes Park-Programm unter www.ebertpark.de

