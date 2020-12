Lastwagen kollidiert an Bahnübergang mit Güterzug

Ludwigshafen.Ein Lastwagen ist am Montagmorgen in Ludwigshafen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Güterzug kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer des Lkw bei dem Unfall, der sich gegen 6.45 Uhr im Bereich der Ludwig-Wolker-Straße ereignete, leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Bergung des Lastwagens dauert noch an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020