Lauf durch alle Stadtteile

Ludwigshafen.Ein neues Angebot soll die vielen ausgefallenen Laufveranstaltungen des Sommers abfedern. „LU läuft“ heißt das Format des Ludwigshafener Sportverbandes, das von der Stadt unterstützt und in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ausgerichtet wird.

Aufgabe ist es, die 14 Ludwigshafener Stadtteile im Zeitraum von diesem Mittwoch, 15. Juli, bis 30. September laufend oder walkend zu erkunden. „Es ist egal, wann und wie viel gelaufen wird und ob nur drei Kilometer oder ein Marathon zurückgelegt werden. Wichtig ist, dass jeder Stadtteil bei den Touren zumindest gestreift wird“, heißt es in einer Mitteilung. Die Sportler sollen ihre Läufe mit einer Uhr oder einem Smartphone aufzeichnen, ein Foto mit einem Auszug aller Strecken sowie mit Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de senden.

Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost, etwa eine Fitbit, eine Körper-Analysewaage oder Bluetooth-Lautsprecher.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020